На западе Германии разбился небольшой самолет - погибли два человека

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой самолет разбился в горном районе Зибенгебирге на западе Германии. В результате крушения побили два человека, сообщает немецкий информационный портал Stern.

Известно, что самолет вылетел из аэропорта Хангелар в Санкт-Августине и упал вскоре после взлета в лесистой местности. На месте крушения обнаружены тела двух человек.

Представитель полиции сообщил, что в момент крушения в данной местности был густой туман. Причины авиакатастрофы выясняются, проводится расследование.-0-