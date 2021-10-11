На западе Германии разбился небольшой самолет - погибли два человека

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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой самолет разбился в горном районе Зибенгебирге на западе Германии. В результате крушения побили два человека, сообщает немецкий информационный портал Stern.
Известно, что самолет вылетел из аэропорта Хангелар в Санкт-Августине и упал вскоре после взлета в лесистой местности. На месте крушения обнаружены тела двух человек.
Представитель полиции сообщил, что в момент крушения в данной местности был густой туман. Причины авиакатастрофы выясняются, проводится расследование.-0-