На западе Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в западной части основного японского острова Хонсю. Угрозы цунами нет, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился на побережье в северной части префектуры Вакаяма. Очаг - на глубине около 20 км. Из-за землетрясения сработала экстренная система оповещения для жителей Вакаямы.

Данных о пострадавших и разрушениях нет. Подземные толчки ощущались в соседних префектурах Осака, Нара, Миэ.-0-