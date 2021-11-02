На западе Канады более 3,3 тыс. медиков отстранены от работы из-за отказа привиться

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,3 тыс. медицинских работников западной канадской провинции Британская Колумбия отстранены от работы из-за отказа сделать прививку от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава региона Эдриана Дикса.

По его словам, 96% из 127,5 тыс. медработников провинции уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса, еще свыше 2 тыс. пока сделали лишь одну инъекцию. Остальные 3325 человек либо отказались предоставить данные о вакцинации, либо не сделали прививку, в результате чего были отстранены от работы без сохранения заработной платы.

После этого, констатировал Дикс, больницы региона столкнулись с нехваткой медперсонала, в связи с чем были приостановлены многие хирургические операции. Ранее власти Британской Колумбии выдвинули ультиматум медикам пройти полный курс вакцинации от COVID-19 до конца октября.

Аналогичный ультиматум медработникам выдвинули и власти восточной провинции Квебек, срок которого истек 15 октября, но позже был перенесен на 15 ноября. В то же время профсоюз медиков подал иск в Верховный суд провинции, который, как ожидается, должен вынести решение 15 ноября. Медработники настаивают, что такое решение властей является незаконным. 13 октября глава Минздрава Квебека Кристиан Дюбэ сообщил, что 96% всех сотрудников медучреждений региона прошли полный курс вакцинации, а 21,9 тыс. человек либо его не завершили, либо еще не ввели первую дозу прививки.-0-