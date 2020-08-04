На западе Канады лесные пожары стали причиной эвакуации людей

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесные пожары стали причиной эвакуации населения на юге канадской провинции Британская Колумбия. Об этом 4 августа сообщил телеканал CTV.

Лес горит в непосредственной близости к северной части города Принстон, население которого - более 2,8 тыс. человек. Площадь возгорания - 20 га. В опасной зоне оказались более 40 жилых домов, жителей срочно эвакуируют. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

По данным местной противопожарной службы, пожар начался 1 августа. Причиной стал разряд молнии.-0-