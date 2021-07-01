На западе Канады на фоне аномальной жары начались лесные пожары

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/ В западной канадской провинции Британская Колумбия на фоне аномальной жары начались лесные пожары, сообщает ТАСС со ссылкой телеканал CBC.

Самый крупный пожар произошел в районе озера Камлупс, его площадь оценивается в 200 кв.км. Приказ на эвакуацию получили жители по меньшей мере 160 окрестных домовладений. В ликвидации этого возгорания участвуют 10 вертолетов и 56 пожарных.

Леса горят и в других частях Британской Колумбии. В частности, приказ на эвакуацию получили жители небольшого населенного пункта Луттон, расположенного в 260 км к северо-востоку от Ванкувера, где на этой неделе был установлен абсолютный температурный рекорд в канадской истории - плюс 49,6 градуса. Всего на территории региона отмечены 26 лесных пожаров.

С конца прошлой недели в провинциях Альберта, Британская Колумбия, некоторых районах провинции Саскачеван, а также в южных частях арктических территорий страны - Юкона и Северо-Западных территорий - установилась аномальная жара. Столбики термометров здесь днем достигают отметки в 40-45 градусов Цельсия. В некоторых районах жара начала спадать 29 июня, но в ряде мест продержится до конца недели.-0-