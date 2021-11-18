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18 ноября 2021, 07:39

На западе Канады введен режим ЧС из-за наводнений

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайного положения объявлен в провинции Британская Колумбия в связи с масштабными наводнениями, вызванными проливными дождями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Джона Хоргана.

Природные катаклизмы последних нескольких дней значительно осложнили жизнь населения Британской Колумбии. "Сильный ветер, проливные дожди и наводнения разрушили целые населенные пункты нашей провинции, - сказал Джон Хорган на пресс-конференции. - В связи с этим правительство Британской Колумбии вводит режим чрезвычайной ситуации".

По словам главы региона, несколько тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, в связи с чем местные власти уже обратились к федеральному правительству за помощью. В регион будут направлены военные. Телеканал CTV сообщил, что приказ об эвакуации получили почти 18 тыс. человек.

По данным Джона Хоргана, подтверждена гибель одного человека. "К сожалению, скорее всего, в ближайшие дни мы сообщим о новых жертвах", - добавил глава провинции. За последние сутки спасены 184 человека, которых эвакуировали на вертолетах, так как они не могли самостоятельно добраться до безопасного места.

Значительные потери несет сельское хозяйство. Некоторые фермы окружены водой и не могут доставлять корм для скота.

Дожди в регионе начались в минувшие выходные. Ранее в Британской Колумбии выпало более 250 мм осадков в виде дождя, что превышает месячную норму. По данным телеканала СВС, местами уровень воды поднялся на 3,5 м. Основной удар стихии пришелся на южную часть провинции, где эвакуированы жители многих населенных пунктов. Из-за непогоды размыты многие автомобильные дороги, частично нарушено железнодорожное сообщение.-0-

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