На западе Китая произошло сильное землетрясение

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в китайской провинции Цинхай, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии располагался в 385 км к юго-западу от города Синин с населением свыше 760 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. В то же время Китайский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 7,4. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее сегодня серия подземных толчков была зафиксирована в юго-западной китайской провинции Юньнань. Магнитуда первого землетрясения на территории Янби-Ийского автономного уезда в Дали-Байском автономном округе составила 4,2, очаг залегал на глубине 8 км. После этого на протяжении полутора часов с интервалом в несколько минут было зафиксировано еще 20 подземных толчков магнитудой от 2,8 до 6,4. По предварительным данным местных властей, по меньшей мере два человека погибли и еще девять получили травмы.-0-