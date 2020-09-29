На западе Польши старшеклассница напала на школьниц с ножом

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 17-летняя ученица общеобразовательной средней школы в городе Зелена Гура на западе Польши ранила трех школьниц ножом, сообщает польский телеканал TVN24.

Уточняется, что инцидент произошел 29 сентября, около 9.00 по местному времени. Нападавшую задержали в школе учителя, уже через несколько минут на месте происшествия оказались сотрудники полиции.

У двух пострадавших травмы спины, еще у одной рассечена бровь. Раненые госпитализированы, их жизни ничто не угрожает, заявили в главном управлении полиции города Зелена Гура.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, на месте происшествия работают полицейские с собаками, криминалисты. Вход в школу ограничен. Школьники остаются в классах со своими учителями. Мотивы нападавшей выясняются.-0-