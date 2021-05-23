На западе Украины упал воздушный шар с пассажирами, один человек погиб

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воздушный шар с пассажирами упал на западе Украины, близ города Каменец-Подольский в Хмельницкой области, один человек погиб, пять получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление Национальной полиции Украины.

"Трагедия произошла 22 мая вечером возле села Кульчиевцы в Каменец-Подольском районе. На борту воздушного шара находился пилот и пять пассажиров - жители городов Хмельницкий и Каменец-Подольский. В результате падения воздушного шара один человек погиб и еще пять человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщает полиция на своей странице в Facebook.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Начато расследование по статье о нарушении правил воздушных полетов.

В Каменец-Подольском в эти выходные проходит фестиваль воздушных шаров "Кубок Подолья".-0-

Фото из Facebook-аккаунта "Поліція Хмельницької області"