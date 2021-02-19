На западе Украины усилят карантин из-за роста заболеваемости СОVID-19

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине будет усилен карантин в пяти западных областях из-за роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом заявили в пресс-центре правительства Украины, сообщает УНН.

Сообщается, что распространение СОVID-19 наблюдается в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях.

По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, ситуация с повышением заболеваемости в конце февраля была ожидаемой, поскольку в этот период ежегодно растет число больных ОРВИ.

В Минздраве сообщили, что сейчас ситуация контролируемая. В то же время определены больницы, где при необходимости будут развернуты дополнительные койки для больных СОVID-19. Также будет усилен контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 1 293 672 случая заболевания COVID-19, из них 24 972 - летальные. В том числе за минувшие сутки заболел 6 531 человек, 120 - умерли.-0-