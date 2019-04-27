На заводе "Красный треугольник" в центре Санкт-Петербурга произошло возгорание

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возгорание произошло на территории предприятия "Красный треугольник" на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. Пожар на площади 40 кв. м был ликвидирован, сообщает ТАСС.

В четырехэтажном неэксплуатируемом здании в двух мансардных помещениях площадью 20 кв. м каждое происходило горение строительных конструкций и мусора.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.

Сведения о погибших и пострадавших не поступали.-0-