На заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге загорелся строящийся корабль

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возгорание произошло сегодня вечером на строящемся на "Северной верфи" корабле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Загорелся строящийся корабль, который находится на стапелях", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь городской станции скорой медицинской помощи Светлана Вахрушева, в результате инцидента пострадали три человека. "Состояние одного мужчины оценивается как средней степени тяжести, двух остальных - как удовлетворительное", - рассказала она.-0-