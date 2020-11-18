На заводе в Благовещенске прогремел взрыв, есть пострадавшие

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Судостроительном заводе им.Октябрьской революции в Благовещенске (РФ) произошел взрыв, пострадали четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Амурской области Василия Орлова.

Уточняется, что один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

Взрыв на судостроительном заводе произошел при проведении лакокрасочных работ. По предварительным данным, один из рабочих нарушил технику безопасности.

По информации главного врача Амурской областной клинической больницы Евгения Тарасюка, 26-летняя женщина с ожогами 50% тела находится в наиболее тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. У двух мужчин 26 и 34 лет также ожоги, они находятся в состоянии средней степени тяжести, получают необходимое лечение, прогнозы врачей благоприятные.

Прокуратура Благовещенска организовала проверку.-0-