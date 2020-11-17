На заводе в Израиле произошел взрыв

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел на металлургическом заводе в городе Ашдод (юго-запад Израиля). Как сообщает в Twitter полиция Израиля, в результате происшествия пострадали несколько человек.

"Поступило сообщение о взрыве на металлургическом заводе на улице Ха-Оген в промышленном районе Ашдода и нескольких пострадавших на месте происшествия. Сотрудники полиции прибыли на место и начали предварительные следственные действия", - говорится в сообщении полиции.

В свою очередь израильская газета The Jerusalem Post сообщает, что в результате взрыва погибли два человека, еще двое пострадали. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Сейчас на объекте ведутся поисково-спасательные работы, число пострадавших может возрасти.

Другие подробности, а также причина инцидента пока не сообщаются.-0-