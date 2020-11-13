На заводе в Китае произошел взрыв, погибли 7 человек

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек погибли и один ранен в результате взрыва на заводе по производству вспененного полиэтилена в округе Уцзи (провинция Хэбэй, КНР). Об этом сообщает телеканал WBNG-TV.

Взрыв с последующим возгоранием произошел вечером 12 ноября. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, предотвратив распространение огня на прилегающую территорию.

К настоящему времени поисково-спасательная операция на месте происшествия завершена, идут восстановительные работы. Полиция задержала ответственных сотрудников предприятия и устанавливает обстоятельства случившегося.-0-