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26 октября 2020, 19:18

Наблюдатели от ОБСЕ рассказали о ходе голосования на местных выборах в Украине

Фото Reuters
Фото Reuters

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Украины организовали местные выборы на профессиональном уровне, голосование прошло спокойно. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир, передает ТАСС.

"Мы наблюдали, что избирательный процесс проходил спокойно, все процедуры были соблюдены", - отметила она. В то же время Ингибьерг Сольрун Гисладоттир сообщила, что на фоне профессиональных действий Центризбиркома в сложных условиях пандемии коронавируса "работа территориальных комиссий часто была политизированной и испытала негативное влияние из-за частой смены членов этих комиссий".

Среди замеченных нарушений она отметила случаи злоупотребления государственными ресурсами и служебными полномочиями при агитации, а также сообщения о подкупе избирателей. Кроме того, в ОБСЕ обратили внимание на негативное влияние некоторых негосударственных СМИ, не указав их названий. "Частные СМИ, мониторинг которых осуществляла миссия, не справились с соблюдением требований законодательства о беспристрастном и сбалансированном освещении ситуации об участниках избирательной гонки. Кроме того, СМИ передавали большое количество необозначенных агитационных материалов", - утверждала Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

В БДИПЧ указали на фактор нового избирательного законодательства на этих выборах. "Новый Избирательный кодекс Украины принят в декабре 2019 года, хотя дальнейшие изменения в кодекс устранили некоторые недостатки, часть изменений внесли накануне выборов, что противоречит международной практике", - отметила глава организации.

Существенных замечаний к процедуре подсчета голосов наблюдатели не выявили, однако Ингибьерг Сольрун Гисладоттир обратила внимание на затянутость этого процесса, а также указала на "несколько случаев, когда наблюдатели от партий вмешивались в процесс подсчета голосов или принимали в нем непосредственное участие".

Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что решение украинских властей не проводить местные выборы на территории 18 подконтрольных правительству Киева районов Донецкой и Луганской областей не было достаточно прозрачным. Она подчеркнула, что такая ситуация требует объяснения. "Мы бы хотели со своей стороны увидеть четкие критерии для граждан, почему одни выборы могут проходить в их территориальных общинах, а другие нет. Наличие прозрачных критериев во многом упростит процедуру и коммуникации в этих регионах", - сказала глава БДИПЧ.-0-

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