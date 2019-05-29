Наблюдатели от СНГ на выборах президента Казахстана отмечают гласность работы ЦИК

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от СНГ продолжают мониторинг внеочередных выборов президента Казахстана и отмечают открытость и гласность работы Центральной избирательной комиссии. Об этом БЕЛТА сообщили в штабе миссии.
Наблюдатели присутствуют на заседаниях ЦИК Казахстана. Заседания Центризбиркома впервые проходят в режиме видео-конференц-связи.
К этому времени представители миссии встретились с руководством Конституционного совета и Министерства внутренних дел Казахстана, обсудили ход избирательной кампании. Долгосрочные наблюдатели ознакомились с работой Карагандинской областной избирательной комиссии. Им была представлена информация о подготовке к проведению внеочередных президентских выборов. Члены миссии посетили ряд участковых избирательных комиссий Караганды и приняли участие в семинаре-совещании для членов территориальных и участковых избирательных комиссий региона.
Формирование миссии продолжается. В МИД Казахстана направлены документы на аккредитацию более 300 наблюдателей от СНГ. В их составе представители Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи стран СНГ и Исполнительного комитета Содружества.
Миссия наблюдателей от СНГ и ее штаб приступили к мониторингу президентской избирательной кампании 20 мая. Ее возглавляет председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.-0-
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