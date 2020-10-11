Наблюдатели от СНГ не выявили нарушений на выборах президента Таджикистана

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от стран Содружества независимых государств за весь период наблюдения не выявили никаких нарушений в ходе избирательного процесса на выборах президента Таджикистана, проходящих сегодня. Об этом, ссылаясь на информацию заместителя главы миссии наблюдателей Исполкома СНГ Сергея Бурутина, сообщает ТАСС.

"За всю электоральную компанию, а миссия наблюдателей работает здесь с 21 сентября, практически не выявлено никаких нарушений", - сказал Бурутин. По его словам, в Центральную комиссию по выборам и референдумам Таджикистана поступило всего три обращения, "которые не влияют ни на подготовку, ни на проведение избирательной компании". Он отметил, что предварительно проведенная работа "заслуживает глубокого уважения". Также замглавы миссии указал на "достаточно высокую явку избирателей с утра и позитивный настрой граждан страны".

По данным Центризбиркома, на территории Таджикистана организовано 3375 избирательных участков, еще 39 действуют за рубежом в 29 странах. Участки открылись в 06:00 и будут работать до 20:00 по местному времени. В комиссии уточнили, что в списки избирателей включены более 4,9 млн граждан страны. Для отслеживания избирательного процесса работают 145 международных наблюдателей, представляющих различные международные организации. Освещают выборы более 300 представителей местных и зарубежных средств массовой информации.

В ходе выборов граждане изберут главу государства, на пост которого претендуют пять кандидатов - действующий президент Эмомали Рахмон, выдвинутый Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодежи и Народной демократической партией Таджикистана, Рустам Латифзода (выдвинут Аграрной партией), Абдухалим Гаффорзода (выдвинут Социалистической партией), Рустам Рахматзода (выдвинут Партией экономических реформ) и Миродж Абдуллоев (выдвинут Коммунистической партией). Победителем станет кандидат, набравший более 50% голосов. Предварительные итоги голосования будут объявлены Центризбиркомом 12 октября, окончательные - в течение 10 дней.-0-