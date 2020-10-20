Наблюдатели от СНГ положительно оценивают ход подготовки к выборам президента Молдовы

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа наблюдателей от СНГ, которая находится в Молдове с 12 октября, не зарегистрировала серьезных нарушений при подготовке к президентским выборам, намеченным на 1 ноября. Об этом сообщил ТАСС руководитель штаба миссии Евгений Козяк после встреч с представителями избирательных штабов кандидатов.

"По той информации, которую мы получали на встречах, на сегодняшний день серьезных нарушений нет. Да, есть какие-то вопросы, есть недопонимание о финансировании (кандидатов) в связи с изменением в законодательстве в 2019 году. Мы эти вопросы обсуждаем", - сказал Козяк.

По его словам, на этой неделе наблюдатели будут знакомиться с ситуацией в регионах. Группа пока состоит из пяти человек, позже в Кишинев прибудет краткосрочная миссия. Планируется, что всего в республике будут работать около 70 наблюдателей от СНГ, миссию возглавит первый зампредседателя Исполкома Содружества Виктор Гуминский. Свои выводы представители СНГ планируют озвучить на следующий день после голосования.

На пост президента Молдовы баллотируются восемь кандидатов, все опросы называют фаворитом действующего главу государства Игоря Додона. По данным социологов, конкуренцию ему может составить только лидер проевропейской Партии действия и солидарности, бывший премьер Майя Санду, которая намерена взять реванш за поражение во втором туре на выборах 2016 года.

В Молдове президент избирается всеобщим голосованием на четырехлетний срок. Победителем будет признан кандидат, набравший не менее половины голосов избирателей. В противном случае через две недели проводится второй тур, в котором примут участие двое лидеров первого тура.-0-