Начал работу 23-й Шанхайский международный кинофестиваль

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23-й Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) официально начал работу 25 июля, сообщает ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса нового типа многие фестивальные мероприятия перенесены в онлайн, а программа сокращена.

Как сообщили ранее ТАСС в оргкомитете кинофестиваля, в этом году из-за пандемии коронавируса награды присуждаться не будут. Не состоится и проход именитых участников по ковровой дорожке, который ежегодно предшествовал церемонии награждения. Сама церемония также отменена.

В этом году программа показа кинофестиваля включает 320 фильмов, которые в разное время будут демонстрироваться в 29 кинотеатрах Шанхая. 200 картин станут мировыми, азиатскими или китайскими премьерами.

Продажа билетов онлайн началась 20 июля и сразу же вызвала огромный ажиотаж среди любителей кино. Их продажа в кассах в этом году из-за коронавируса недоступна.

Киносмотр, который продлится до 2 августа, изначально должен был состоятся в июне, однако был перенесен на более поздний срок из-за пандемии. Учитывая сохраняющиеся в городе меры эпидемиологического контроля, заполняемость залов в кинотеатрах, согласно установленным правилам, не должна превышать 30% от максимальной. Все зрители обязаны проходить процедуру регистрации личных данных и проверку температуры тела на входе.

Основная конкурсная программа кинофестиваля состоит из разделов полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы и короткометражные фильмы. В этом году организаторы лишь опубликовали список отобранных работ, претендующих на награды.

Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 1993 года. В состав его жюри в разное время входили Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие всемирно известные кинематографисты.-0-