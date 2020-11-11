Начальник Генштаба Армении назвал подписание соглашения по Карабаху крайней необходимостью

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписание соглашения по Нагорному Карабаху было крайней необходимостью, а решение об этом принято после всесторонней оценки ситуации. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил Армении генерал-полковник Оник Гаспарян, сообщает ТАСС.

"Премьер-министр Никол Пашинян принял это решение по моему предложению, а также с учетом результатов всесторонней оценки ситуации. Это решение было крайней необходимостью", - отметил Гаспарян в интервью Общественному телевидению Армении.

В свою очередь Никол Пашинян заявил 11 ноября, что решение было принято на основе анализа, оценок Генштаба Вооруженных Сил и главы Нагорного Карабаха, сообщает Арменпресс. "Не пойти на шаг, направленный на прекращение войны, означало бы иметь большие потери и жертвы, - подчеркнул Пашинян. - Самая большая вина, которую приписывают мне, заключается в том, что я согласился передать Агдам, Лачин и Карвачар Азербайджану. На самом деле речь идет не о передаче, а о сохранении, потому что документ был подписан в ситуации, когда Шуши пал, когда Генштаб сообщал, что ресурсы находятся в достаточно проблемном состоянии", - сказал Никол Пашинян. По словам премьер-министра Армении, если бы военные действия продолжились, была большая вероятность того, что Азербайджан захватил бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран, а оборонительные районы и находящиеся там солдаты оказались бы в блокаде.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил Владимир Путин, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Решение о принятии соглашения по Нагорному Карабаху привело к массовым акциям протеста в Ереване. 10 ноября протестующие собрались у здания парламента Армении, требуя отставки премьер-министра, а также отмены соглашения. Армянское информационно-аналитическое агентство "Новости Армении-NEWS.am" сообщает, что прокуратура Армении 11 ноября выступила с заявлением, предостерегая граждан от участия в несанкционированных митингах. Прокуратура предупредила о правовых последствиях за организацию и участие в несанкционированных митингах в период военного положения. Согласно действующему законодательству Армении, за подобное правонарушение предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.-0-

Полиция задерживает протестующих в центре Еревана