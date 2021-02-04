4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начало туристического сезона в Турции запланировано на апрель, заявил в интервью телеканалу "Хабертюрк" министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, сообщает ТАСС.

"Наша цель - открыть туристический сезон в апреле. Планируем начать с туристических регионов, - подчеркнул Мехмет Нури Эрсой. - Сезон начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону".

По словам министра, туристический сезон начнется с внутреннего туризма в апреле, затем в страну станут приезжать гости из России и Англии.-0-