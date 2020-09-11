Начало учебного года в крупных городах Грузии перенесли на 1 октября

11 сентября, Минск / Корр. БЕЛТА /. Власти Грузии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране приняли решение перенести начало учебного года в крупных городах на 1 октября, сообщает грузинское информационное агентство GHN.

Ранее учебный год в стране планировалось начать с 15 сентября. Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, двухнедельная отсрочка учебного года будет касаться как школ, так и вузов. С 1 октября учеба начнется в Тбилиси, Рустави, Гори, Кутаиси, Зугдиди и Поти. Занятия в Батуми не возобновятся ранее, чем 1 ноября.-0-