Началось голосование на президентских выборах в Сирии

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах президента началось сегодня в Сирийской Арабской Республике. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA, участки для голосования открылись в 07.00 и будут работать до 19.00.

Борьбу за пост главы государства ведут три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи.

Как сообщил во вторник на пресс-конференции в Дамаске министр внутренних дел Мухаммед Рахмон, в выборах примут участие свыше 18 млн граждан. По его словам, власти заранее провели необходимые санитарно-профилактические мероприятия, учитывая угрозу заражения коронавирусом.

Последние дни в Дамаске и других городах проходили массовые митинги в поддержку национального единства. Их организаторы призывали граждан принять активное участие в волеизъявлении 26 мая. Вместе с тем, как сообщила сирийская газета Al-Watan, в Дамаске не исключают, что террористы могут предпринять вооруженные вылазки с целью срыва голосования. По этой причине сирийскими властями приняты дополнительные меры по обеспечению охраны избирательных участков.-0-