Началось извержение вулкана Килауэа на Гавайях

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Гавайи в одноименном штате США сегодня началось извержение вулкана Килауэа, сообщает телеканал "МИР24" со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным ведомства, извержение Килауэа происходит в кратере Халемаумау."То, что было остывшим озером лавы, теперь стало новым трещинным извержением", - говорится в сообщении.

Специалист Гавайской вулканической обсерватории Кен Хон рассказал порталу Hawaii News Now, что сейчас лава в пределах кратера, поэтому у жителей близлежащих населенных пунктов нет поводов для опасений.-0-