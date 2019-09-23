Начался визит президента Украины Владимира Зеленского в США

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября начал свой визит в США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Юлии Мендель в Twitter .

Визит продлится до 26 сентября. За это время президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития. Речь президента Украины запланирована на 25 сентября.

На этот же день запланирована встреча Трампа и Зеленского в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, в рамках визита президент Украины встретится с лидерами украинской общины США, руководителями еврейских организаций США, с представителями американских деловых кругов.-0-