Начата реставрация органа собора Нотр-Дам в Париже

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демонтаж органа XVIII века в пострадавшем от пожара парижском к соборе Нотр-Дам завершился на два месяца раньше намеченного срока. Об этом сообщила радиостанция France Info.

Это второй крупный этап в реставрационных работах. Для восстановительных работ реставраторы возвели рядом с органом строительные леса. Всего было демонтировано 8 тыс. труб. Затем все детали были отправлены на склад в регионе Иль-де-Франс.

В соборе по-прежнему остаются деревянный корпус органа и фасадные трубы, не поддающиеся демонтажу и транспортировке из-за хрупкого материала. Ожидается, что работы по реставрации продлятся не менее шести месяцев. Затем, после монтажа в соборе, потребуется еще шесть месяцев для отладки и настройки органа.

Благодаря тому, что пожар произошел в удаленной точке собора, орган не был поврежден. Однако на нем осело много ядовитых веществ.-0-