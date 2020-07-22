Начинается Всемирная шахматная онлайн-олимпиада FIDE

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительный этап Всемирной шахматной онлайн-олимпиады стартует 22 июля, сообщает ТАСС.

Первоначально планировалось, что летом этого года Международная шахматная федерация (FIDE) проведет несколько масштабных мероприятий в России. Первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир Всемирной шахматной олимпиады планировали провести в Москве. Церемония открытия была запланирована на 29 июля, Всемирная шахматная паралимпиада - с 30 июля по 4 августа, а основной турнир - с 6 по 17 августа. Однако после переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за пандемии FIDE перенесла свои мероприятия на аналогичный срок.

Организация предложила шахматистам альтернативные соревнования. Шахматы безболезненно можно провести в онлайн-режиме. Об этом в интервью ТАСС говорил президент FIDE Аркадий Дворкович. Это позволило федерации организовать онлайн-олимпиаду. В соревнованиях примут участие 163 команды, среди которых сильнейшие в мире сборные России, Китая и США.

Большинство команд выступят в оптимальных составах. Состязания пропустит действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, выигравший за время пандемии не один турнир в формате онлайн.

Команды будут разделены на пять дивизионов (от "базового" до "высшего"). Каждая сборная сыграет основным составом из шести человек. Контроль времени - 15 минут на партию с добавлением пяти секунд после каждого хода. Турнир будет проводиться в два этапа - этап дивизионов и плей-офф (с 1/8 финала), где встречи будут состоять из двух партий.

Всемирная шахматная онлайн-олимпиада пройдет с 22 июля по 30 августа.-0-