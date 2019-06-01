Надежда Кадышева празднует 60-летие

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке России, солистке Национального театра музыки и песни "Золотое кольцо" Надежде Кадышевой сегодня исполняется 60 лет.

Родилась Надежда Кадышева 1 июня 1959 года в деревне Горки (Татарстан). Отец - Никита Михайлович - работал мастером на железной дороге, мать - Анна Андреевна - была домохозяйкой. Кроме Надежды в семье воспитывались еще трое дочерей - Вера, Мария и Любовь. Достатка в семье не было, однако дети всегда были чисто одеты, накормлены и согреты родительским теплом.

Когда Надежде исполнилось 10 лет, матери не стало. Девочку и ее младшую сестру Любу отправили в школу-интернат. Именно там начал раскрываться музыкальный талант Надежды.

В 14 лет будущая артистка уехала в Подмосковье к старшей сестре, а после окончания восьмилетки пошла работать на ткацкую фабрику. Несмотря на тяжелый труд, Надежда не забывала о пении. Сначала пела прямо в цехе, потом участвовала в самодеятельности, а в 19 лет благодаря своему упорству поступила на подготовительное отделение в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова в Москве, через год став его студенткой. На юную исполнительницу быстро обратили внимание. Уже на третьем курсе Надежду пригласили в квартет "Россияночка" при объединении "Москонцерт".

В 1983 году Надежда вышла замуж за молодого музыканта Александра Костюка, который к тому времени закончил институт имени Гнесиных. Через год у них родился сын Григорий.

В 1988 году Александр Костюк создал ансамбль "Золотое кольцо", солисткой которого стала Надежда Кадышева. С конца 80-х годов коллектив был известен в основном за границей, где много гастролировал, а в 90-е годы приобрел большую популярность в России. Выпущенные ансамблем музыкальные альбомы "Виновата ли я…", "Течет ручей", "Ах, судьба моя, судьба…" имели огромный успех у публики.

В 2005 году Надежда Кадышева и Александр Костюк основали в Москве Национальный театр музыки и песни "Золотое кольцо". Театр полюбился москвичам и гостям столицы, здесь часто выступают популярные артисты и проходят спектакли. Сегодня певица и ансамбль "Золотое кольцо" активно гастролируют в России и за рубежом.

В 1999 году Кадышева была удостоена звания народной артистки России. В 2004 году получила одну из главных российских музыкальных наград - "Золотой Граммофон" за хит "Широка река", который исполнила с певцом Антоном Зацепиным, а в 2008 году - за дуэт с Николаем Басковым "Вхожу в любовь". В 2008 году стала обладательницей премии Владимира Путина "20 лучших женщин России".-0-