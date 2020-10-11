Надземный переход обрушился в Ленинградской области

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надземный пешеходный переход обрушился на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области, движение перекрыто, сообщает ТАСС.

В региональном главке МЧС ТАСС отметили, что на место выехали пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщили ТАСС в Росавтодоре, переход обрушился после того, как его задел грузовик с поднятым кузовом. "По предварительным данным, в 17:30 мск на 614-м километре трассы (населенный пункт Любань) грузовой автомобиль осуществлял движение с поднятым кузовом и совершил столкновение с надземным пешеходным переходом", - говорится в сообщении.

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