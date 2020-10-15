Нагорнокарабахский конфликт - артиллерийские перестрелки продолжаются

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на объявленное гуманитарное перемирие, огонь в зонах нагорнокарабахского конфликта не утихает. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в продолжении военных действий, заявляя об обстрелах и росте количества пострадавших с обеих сторон. В населенных пунктах разрушены дома, под удар попадают мирные жители. Среди пострадавших есть дети. Мировое сообщество выступает за урегулирование конфликта путем переговоров и продолжает настаивать на немедленном прекращении огня.
Путин и Эрдоган выступили за активизацию политического процесса по Нагорному Карабаху
"Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ", - сообщила пресс-служба Кремля. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута 10 октября в Москве.
"Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорнокарабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция как член Минской группы ОБСЕ внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", - говорится в сообщении. Читать далее
Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.