Нагорнокарабахский конфликт - артиллерийские перестрелки продолжаются

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на объявленное гуманитарное перемирие, огонь в зонах нагорнокарабахского конфликта не утихает. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в продолжении военных действий, заявляя об обстрелах и росте количества пострадавших с обеих сторон. В населенных пунктах разрушены дома, под удар попадают мирные жители. Среди пострадавших есть дети. Мировое сообщество выступает за урегулирование конфликта путем переговоров и продолжает настаивать на немедленном прекращении огня.

Армения и Азербайджан сообщают об обстрелах в Нагорном Карабахе Минобороны Азербайджана сегодня заявило об обстреле с армянской стороны четырех районов вокруг Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС.

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Путин и Эрдоган выступили за активизацию политического процесса по Нагорному Карабаху

"Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ", - сообщила пресс-служба Кремля. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута 10 октября в Москве.

"Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорнокарабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция как член Минской группы ОБСЕ внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", - говорится в сообщении. Читать далее

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Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

Огонь не утихает – мирные жители остаются заложниками нагорнокарабахского конфликта Армения и Азербайджан продолжают заявлять о новых разрушениях и пострадавших на линиях соприкосновения.

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Матвиенко: конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения Конфликт в Нагорном Карабахе не имеет военного решения, понимание этого приходит и к Азербайджану, и к Армении. Об этом заявила в председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам телефонных переговоров с главами Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой и Национального собрания (парламента) Армении Араратом Мирзояном.

МАК обеспокоен опасностью для воздушных судов из-за конфликта в Нагорном Карабахе Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обеспокоен опасностью для воздушных судов, выполняющих международные полеты, в связи с применением ракет и других видов вооружения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.