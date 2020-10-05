Нагорнокарабахский конфликт: боевые действия продолжаются

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военное противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. Участники конфликта несут потери и заявляют о жертвах с обеих сторон. Под обстрел попадают не только военные, но и мирное население. Главы международных организаций, главы государств, политики и общественные деятели призывают Армению и Азербайджан остановить огонь и начать диалог за столом переговоров.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.-0-

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Президент Грузии предложила провести в Тбилиси заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта Глава грузинского государства еще раз отметила, что важным для Грузии в вопросе противостояния Армении и Азербайджана является сохранение нейтралитета.

Международный Красный Крест осудил обстрелы жилых районов в Нагорном Карабахе

Международный комитет Красного Креста (МККК) выступил с решительным осуждением неизбирательных артиллерийских обстрелов населенных пунктов в ходе вооруженного противостояния в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. В распространенном в Женеве заявлении говорится, что использование оружия взрывного действия в жилых районах может представлять собой нарушение гуманитарного права, сообщает ТАСС.

"МККК решительно осуждает неизбирательные обстрелы, о которых приходят сообщения, а также другие предполагаемые незаконные атаки с использованием оружия взрывного действия в городах, поселках и других жилых районах, где гражданские лица теряют жизнь и страдают от ужасных ранений", - заявил региональный директор МККК по Евразии Мартин Шуэпп. Читать далее

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Канцлер Германии поддержала заявление Путина, Трампа и Макрона по Нагорному Карабаху "Канцлер выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры", - сказала заместитель официального представителя Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

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