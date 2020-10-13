Нагорнокарабахский конфликт: соглашение о прекращении огня пока не соблюдается

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полного прекращения огня, вопреки соглашению между Арменией и Азербайджаном о его остановке в гуманитарных целях, пока не наблюдается. Стороны продолжают обвинять друг друга в атаках, сообщая о новых разрушениях и пострадавших. Мировое сообщество призывает Армению и Азербайждан прекратить огонь и продолжает предпринимать посреднические усилия, направленные на урегулирование ситуации.

ООН назвала неприемлемыми нарушения режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта "Генеральный секретарь осуждает любые нападения на районы, в которых проживает гражданское население, и сожалеет о гибели людей", - сказал пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик.

Фото АзерТАдж

С момента эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном в зонах бедствия разрушены сотни домов и ключевых объектов инфраструктуры. В селах и городах повреждены больницы, школы, дороги, нарушена подача электроэнергии. Под удар попадают не только военные, но и мирное население. Среди пострадавших есть дети.

Лавров надеется, что ситуацию на земле в Нагорном Карабахе скоро удастся переломить "Я думаю, что наши совместные здесь ночные бдения, которые все-таки завершились согласованием очень важного документа, не пропали зря и все-таки мы сможем переломить ситуацию на земле в ближайшее время", - сказал глава МИД РФ.

Фото АРМЕНПРЕСС

Фото АзерТАдж

Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.-0-