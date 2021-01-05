Наибольший в истории спад переживает экономика Сингапура

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Министерства торговли и промышленности Сингапура, экономика города-государства по итогам 2020 года испытала наибольший в истории спад, сократившись по сравнению с аналогичными показателями 2019 года на 5,8%, сообщает издание The Daily Star.

Отмечается также, что ВВП в последнем квартале 2020 года упал на 3,8%.

Эксперты считают, что пандемия коронавируса ударила по жизненно важным секторам торговли и туризма Сингапура. Финансовая активность погрузилась в свою первую после мирового кризиса 2008 года рецессию во втором квартале 2020 года, когда из-за ограничительных мер было закрыто большинство предприятий и организаций.

Экономика Сингапура считается одной из самых открытых в мире. Резкое ухудшение ее состояния вызывает тревогу у мировых экспертов.-0-