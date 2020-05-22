Найден черный ящик разбившегося в Пакистане самолета

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственная группа обнаружила черный ящик борта "Пакистанских международных авиалиний", потерпевшего крушение вблизи Карачи, сообщает телекомпания BOL News.
Самолет Airbus A320 совершал рейс PK 8303 по маршруту Лахор - Карачи. Катастрофа произошла за несколько минут до приземления борта. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность.
В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находились 51 мужчина, 31 женщина и 9 несовершеннолетних детей, а также 7 членов экипажа. Пока сообщается о 35 погибших, еще 32 выживших были направлены в больницы Карачи.
В результате крушения было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.-0-
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