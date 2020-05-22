Найден черный ящик разбившегося в Пакистане самолета

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственная группа обнаружила черный ящик борта "Пакистанских международных авиалиний", потерпевшего крушение вблизи Карачи, сообщает телекомпания BOL News.

Пассажирский самолет разбился в Пакистане По данным информагентства Kyodo, на борту находились около 100 человек.

Самолет Airbus A320 совершал рейс PK 8303 по маршруту Лахор - Карачи. Катастрофа произошла за несколько минут до приземления борта. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность.

Перед падением пакистанского лайнера пилот сообщил о технической неисправности Мэр города Карачи Васим Ахтар заявил, что в результате крушения было разрушено не менее пяти домов. На место катастрофы оперативно направлены представители пакистанской армии и спасательные службы.

В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находились 51 мужчина, 31 женщина и 9 несовершеннолетних детей, а также 7 членов экипажа. Пока сообщается о 35 погибших, еще 32 выживших были направлены в больницы Карачи.

На борту разбившегося в Пакистане самолета находились 107 человек На данный момент известно, что самолет упал на густонаселенный жилой район. О жертвах пока неизвестно.

Медики сообщили о 32 выживших пассажирах разбившегося самолета в Пакистане В частности, 15 человек госпитализированы в Гражданский госпиталь Карачи, еще 9 мужчин и 8 женщин направлены для оказания помощи в госпиталь им. Джинны.

В результате крушения было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.-0-

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