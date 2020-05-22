Найден черный ящик разбившегося в Пакистане самолета

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 22 мая 2020
Минск Облачно с прояснениями +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:11 Черная дыра в центре Млечного Пути оказалась источником периодических радиосигналов Технологии
20:28 Кипр начнет восстанавливать авиасообщение с другими странами с 9 июня В мире
20:19 "Беларусь 3" готовит записи новых программ акции "Майстры культуры - ветэранам" Культура
20:10 Футболисты "Славии" и "Городеи" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
20:02 Великобритания введет двухнедельный карантин для въезжающих в страну В мире
19:53 В Подмосковье отменяется пропускной режим, в Москве - сохраняется В мире
19:33 Астронавты НАСА готовятся к полету на МКС на мысе Канаверал Технологии
19:27 "Беларусь 3" покажет балет "Сотворение мира" Культура
19:20 Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в Пакистане Президент
19:13 Соцработники Гомельской области доставляют продукты и помогают в быту почти 19 тыс. пожилых людей Регионы
18:58 Найден черный ящик разбившегося в Пакистане самолета В мире
18:47 Студенты БГУ представили финансовые стартап-проекты Общество
18:46 В Беларуси определен порядок согласования цен на лекарства Общество
18:40 В БНТУ рассказали, как пройдет аттестация студентов Общество
18:34 Цянь Хуншань: сотрудничество Беларуси и Китая - пример настоящей дружбы между странами Политика
18:29 Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из Договора по открытому небу - МИД Политика
18:25 Первая аттестация специалистов в сфере ЖКХ прошла в Беларуси Общество
18:25 Электронные системы курения запрещается продавать несовершеннолетним - МАРТ Общество
18:14 Более 1 тыс. заявок пожилых людей выполнено через молодежные горячие линии БРСМ Общество
18:07 Радиолокатор в аэропорту Гродно начнет работать в июне Регионы
18:04 Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая Калейдоскоп
18:02 В Лиозно водитель предъявил сотрудникам ГАИ поддельное водительское удостоверение Происшествия
18:01 ГАИ Гомельской области отработает 23-24 мая трассу М5 Регионы
17:59 Медики сообщили о 32 выживших пассажирах разбившегося самолета в Пакистане В мире
17:56 Госстандарт рекомендует обращаться к реестру опасной продукции перед интернет-покупками Общество
17:50 В Минской области за незаконную ловлю рыбы задержали двух браконьеров Происшествия
17:49 В Минске на строящемся объекте обнаружили боевой снаряд Происшествия
17:40 ЮНИСЕФ и Wargaming передали медучреждениям Беларуси 91 тыс. фильтрующих масок Общество
17:38 Гомельские спасатели запустили проект "Безопасная рассада" Регионы
17:25 Экспорт трикотажных предприятий "Беллегпрома" в I квартале вырос на 8,4% Экономика
Все новости
Все новости
В мире
22 мая 2020, 18:58

Найден черный ящик разбившегося в Пакистане самолета

Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фото Синьхуа - БЕЛТА

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственная группа обнаружила черный ящик борта "Пакистанских международных авиалиний", потерпевшего крушение вблизи Карачи, сообщает телекомпания BOL News.

Пассажирский самолет разбился в ПакистанеПассажирский самолет разбился в Пакистане
По данным информагентства Kyodo, на борту находились около 100 человек.

Самолет Airbus A320 совершал рейс PK 8303 по маршруту Лахор - Карачи. Катастрофа произошла за несколько минут до приземления борта. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность.

Перед падением пакистанского лайнера пилот сообщил о технической неисправностиПеред падением пакистанского лайнера пилот сообщил о технической неисправности
Мэр города Карачи Васим Ахтар заявил, что в результате крушения было разрушено не менее пяти домов. На место катастрофы оперативно направлены представители пакистанской армии и спасательные службы.

В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находились 51 мужчина, 31 женщина и 9 несовершеннолетних детей, а также 7 членов экипажа. Пока сообщается о 35 погибших, еще 32 выживших были направлены в больницы Карачи.

На борту разбившегося в Пакистане самолета находились 107 человекНа борту разбившегося в Пакистане самолета находились 107 человек
На данный момент известно, что самолет упал на густонаселенный жилой район. О жертвах пока неизвестно.

Медики сообщили о 32 выживших пассажирах разбившегося самолета в ПакистанеМедики сообщили о 32 выживших пассажирах разбившегося самолета в Пакистане
В частности, 15 человек госпитализированы в Гражданский госпиталь Карачи, еще 9 мужчин и 8 женщин направлены для оказания помощи в госпиталь им. Джинны.

В результате крушения было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
авиакатастрофа Пакистан самолет смерть
Новости рубрики В мире
Фото rutraveller.ru Кипр начнет восстанавливать авиасообщение с другими странами с 9 июня
Фото Синьхуа - БЕЛТА Великобритания введет двухнедельный карантин для въезжающих в страну
Фото Синьхуа - БЕЛТА В Подмосковье отменяется пропускной режим, в Москве - сохраняется
Фото Синьхуа - БЕЛТА Медики сообщили о 32 выживших пассажирах разбившегося самолета в Пакистане
Фото AP Перед падением пакистанского лайнера пилот сообщил о технической неисправности
Первая в мире плавучая АЭС введена в эксплуатацию на Чукотке
Главное
Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая стоит стратегическая задача
В Беларуси выздоровели и выписаны 12 833 пациента с COVID-19
Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19
"Как раз принимали пациента!" Медработник из Вилейки выиграла 100 000 рублей прямо в больнице
Топ-новости
Головченко: затраты на ракетостроение уже многократно окупились
Минздрав разъяснил порядок установления надбавок службе скорой за работу с пациентами с COVID-19
В Беларуси определен порядок согласования цен на лекарства
Квартира? Легко! Всего 1% ее стоимости – и вы покупатель престижного жилья в центре Минска!
Минобразования: уровень зарплаты и социальных выплат педагогам на постоянном контроле
МАРТ уточнил регулирование цен на дезинфицирующие средства и маски
Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из Договора по открытому небу - МИД
Беларусь присоединилась к Марракешскому договору
Мингорисполком начнет рассматривать заявления по поддержке организаций и ИП
До +19°С будет в Беларуси 23 мая
В БНТУ рассказали, как пройдет аттестация студентов
A1 закроет с 1 июня некоторые тарифные планы фиксированной связи и поднимет абонплату
Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая
Найден черный ящик разбившегося в Пакистане самолета
В Беларуси готовят новые издания Красной и Черной книг
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.