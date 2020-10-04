Найденное в поезде в ФРГ устройство не представляло опасности

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обнаруженное в поезде в Кельне "возможное взрывное устройство" не представляло опасности и не могло быть приведено в действие. Об этом сообщало агентство DPA со ссылкой на сотрудника полиции.

Самодельное взрывное устройство обнаружили в поезде в ФРГ Бомбу, спрятанную в картонном ящике, в одном из вагонов регионального поезда обнаружила уборщица. Прибывшие на место полицейские просканировали ящик и подтвердили наличие в нем взрывного устройства.

Как ранее сообщила газета Bild, самодельное взрывное устройство было обнаружено в ночь на 3 октября в стоявшем в депо региональном поезде, прибывшем из города Гуммерсбах. Устройство обнаружили в картонной коробке в одном из вагонов. Bild сообщала, что устройство было начинено в том числе болтами и иголками и было якобы готово к применению.

Сотрудники группы по противодействию терроризму земельного ведомства по уголовным делам (ЛКА) проверили все 27 поездов, стоявших в депо. Пока неизвестно, идет ли речь о неудавшемся теракте или лишь об угрозе и попытке шантажа. Также неясно, когда именно в вагоне было оставлено взрывное устройство.-0-