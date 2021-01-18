Найдено тело капитана затонувшего сухогруза Arvin

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении сухогруза Arvin возле берегов Турции трое моряков утонули. Их тела были обнаружены спасателями. Одним из погибших оказался капитан корабля, гражданин РФ, сообщает Укринформ.
Как сообщалось ранее, у побережья провинции Айдын в Турции затонуло судно, на его борту находились 12 членов экипажа. Авария произошла из-за сильного шторма.
По состоянию на 18 января спасены 6 членов экипажа (5 граждан Украины и один гражданин РФ). Все были госпитализированы. Пятерых украинцев уже выписали из местной больницы.
Поисково-спасательная операция продолжается, работают два вертолета, жандармерия патрулирует береговую линию.-0-