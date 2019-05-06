Найдены черные ящики сгоревшего в Шереметьеве самолета

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обнаружены оба черных ящика с борта самолета, который накануне загорелся во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пока не уточняется, в каком состоянии находятся черные ящики и подлежат ли они расшифровке. Это станет понятно после их вскрытия.
Как сообщалось, 5 мая в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб.-0-
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