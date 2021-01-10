Найдены черные ящики упавшего индонезийского самолета

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили черные ящики потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, сообщают РИА Новоти со ссылкой на агентство France-Presse.

Ранее сообщалось, что вероятное место крушения самолета индонезийской авиакомпании обнаружено в Яванском море, водолазы сообщили об обломках на глубине 23 метров.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сообщил, что на борту были только граждане Индонезии.-0-