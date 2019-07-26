Найдены тела 62 мигрантов, погибших при крушении судна у берегов Ливии

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили тела 62 мигрантов, погибших при крушении судна у побережья Ливии. Об этом информирует AFP со ссылкой на организацию Красного Полумесяца.

По данным Международной организации по миграции, около 145 человек были спасены, 110 пропали без вести.

Деревянная лодка с мигрантами перевернулась 25 июля у берегов ливийского города Хомс восточнее Триполи.-0-