Найдены тела 62 мигрантов, погибших при крушении судна у берегов Ливии

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили тела 62 мигрантов, погибших при крушении судна у побережья Ливии. Об этом информирует
По данным Международной организации по миграции, около 145 человек были спасены, 110 пропали без вести.
Деревянная лодка с мигрантами перевернулась 25 июля у берегов ливийского города Хомс восточнее Триполи.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2576 BYN
|2.253 BYN
|2.258 BYN
|USD
|2.0271 BYN
|2.024 BYN
|2.028 BYN
|RUB
|3.2128 BYN
|3.202 BYN
|3.213 BYN