Нападавшему на мечети в Новой Зеландии предъявят обвинения в 50 убийствах

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийцу Брентону Тарранту, обвиняемому в нападении на мечети в Крайстчерче (Новая Зеландия), будет предъявлено новое обвинение - в 50 убийствах и 39 покушениях на убийство. Об этом сообщает газета The New Zealand Herald .

По данным издания, о новых обвинениях Брентону Тарранту объявила полиция. Австралиец предстанет перед судом в Крайстчерче 5 апреля. Не исключается, что правоохранители предъявят фигуранту другие обвинения. Такая возможность рассматривается.

Как сообщалось, нападение на мечети в Крайстчерче, где в то время находились сотни людей, было совершено 15 марта. В результате стрельбы погибли 50 человек, еще десятки были ранены.-0-