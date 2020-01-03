Нападение с ножом под Парижем: один человек погиб, двое тяжело ранены

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, двое получили тяжелые ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины в парке одного из пригородов Парижа, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Инцидент произошел сегодня около 14.00 по местному времени в городе Вильжюиф (департамент Валь-де-Марн) у юго-восточной границы французской столицы. Один из посетителей парка увидел идущего босиком человека, вооруженного ножом, и вызвал полицию. До прибытия правоохранителей злоумышленник успел ранить не менее четырех человек, двух - в парке, еще двух - у торгового центра поблизости.

Один из раненых впоследствии скончался. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, двое находятся в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место происшествия полицейские ликвидировали злоумышленника. На место инцидента были вызваны саперы, пояса со взрывчаткой на теле мужчины они не обнаружили. О мотивах нападавшего пока не сообщается.-0-