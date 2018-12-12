Нападение в Страсбурге признано терактом

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападение на рождественской ярмарке в Страсбурге 11 декабря было террористической атакой. Об этом заявил мэр города Ролан Рис, сообщает французский телеканал BFM.

"Это форма террористической атаки, предназначенная для распространения страха", - заявил Ролан Рис.

В свою очередь прокурор Парижа Реми Хейц сообщил, что мужчина, совершивший нападение, выкрикивал слова "Аллах Акбар". Это и другие факты подтверждают террористический характер нападения в Страсбурге.

По словам прокурора, четырех родственников подозреваемого поместили под стражу.

В результате стрельбы 11 декабря на рождественской ярмарке в Страсбурге погибли два человека, 14 пострадали. Подозреваемый в нападении - 29-летний местный житель, ранее имевший 27 судимостей. Преступник находится в бегах. В его поисках участвуют более 420 полицейских, военные, задействована авиация.-0-