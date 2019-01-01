Нападение вооруженного мужчины в Манчестере рассматривается как террористический акт

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская полиция рассматривает нападение с ножом в Манчестере как теракт Об этом сообщило агентство Reuters.
"Мы рассматриваем это как террористическое расследование", - заявил представитель полиции Йен Хопкинс.
Газета The Sun 1 января сообщила, что три человека получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного на станции метро "Манчестер Виктория" на севере города Манчестер. По данным Guardian, один из пострадавших - сотрудник полиции. Правоохранительные органы вскоре задержали нападавшего.
В связи с инцидентом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила слова поддержки пострадавшим.
Мужчина, задержанный на месте преступления, арестован. О его личности сведений нет.
Расследование ведет контртеррористическое подразделение. Силовики провели рейд в районе Читэм Хилл, где, вероятно, в последнее время жил нападавший.-0-
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