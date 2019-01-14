Напавший на мэра Гданьска страдал психическим заболеванием

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Напавший с ножом на мэра Гданьска мужчина страдал психическими расстройствами. Об этом сообщает польская информационная служба RMF24, ссылаясь на официальное заявление заместителя главы МВД Польши Ярослава Зелиньского.

Установлено, что мэра Гданьска Павла Адамовича ранил 27-летний житель города, ранее судимый за грабежи. Несколько недель назад он покинул тюрьму, где провел более пяти лет. Во время нападения на мэра он кричал со сцены, что был незаконно осужден и что в этом виновата правившая до 2015 года в стране партия "Гражданская платформа".

Мэр города Гданьска Павел Адамович был серьезно ранен во время благотворительного концерта "Большой оркестр праздничной помощи", на котором в Польше ежегодно собирают средства на помощь медучреждениям. Во время выступления Павла Адамовича неизвестный выбежал на сцену и ударил его ножом. Мэр был госпитализирован в очень тяжелом состоянии и перенес сложную операцию, потеряв много крови. В настоящее время медики не могут дать определенного прогноза относительно его дальнейшей судьбы.-0-