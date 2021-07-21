Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев признан невменяемым

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты признали казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. Об этом сказано в публикации официального органа общественных наблюдательных комиссий "Газета ОНК".

"По нашей информации, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В ближайшее время мы опубликуем подробности", - сказано в публикации.

19-летнего Ильназа Галявиева, 11 мая 2021 года расстрелявшего девять человек в школе №175, привезли в Москву для прохождения психиатрической экспертизы. 8 июня он хотел совершить самоубийство в СИЗО-1 Казани, но довести начатое до конца ему не удалось. У казанского стрелка зафиксировали ушибы мягких тканей, отек и подкожную гематому.-0-