Напавший на сотрудницу полиции во Франции задержан

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, совершивший нападение на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр, задержан, сообщает телеканал BFM TV.

По данным полиции, во время задержания преступник открыл огонь и ранил двух жандармов. По некоторой информации, злоумышленнику около сорока лет. Он страдает психическими расстройствами.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина сегодня днем ворвался в полицейский участок и нанес несколько ножевых ранений сотруднице полиции. Женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Нападавшему удалось скрыться. В преследовании преступника участвовали около 240 жандармов.-0-