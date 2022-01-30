Напряженность на Корейском полуострове: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности из района деревни Мупхен-ри провинции Чагандо в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Текстовое сообщение штаба было разослано журналистам. В нем сказано, что "военные отслеживают соответствующие перемещения в КНДР". Также отмечается, что в подразделениях Республики Корея поддерживается уровень боевой готовности в связи с запуском.

Военный источник в Сеуле уточнил для Yonhap, что ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты в 2 тыс. км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.

Информацию о пуске ракеты также подтвердила береговая охрана Японии. Ведомство предупредило рыболовные суда о риске падения обломков.

Позже генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что ракета, предположительно, упала за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море. Информации о возникновении ущерба пока не поступало.

Правительство Японии выразило КНДР протест в связи с произошедшим.

Пуск стал седьмым с начала года. Ранее в этом месяце КНДР провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.-0-