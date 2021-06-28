Наращивая санкции, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах - Лавров

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Запада, наращивая санкции и прочие методы незаконного давления на другие государства, насаждает тоталитаризм в мировых делах. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике", сообщает ТАСС.

"Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам: у себя дома внедряйте нужную мне модель демократии, а во внешних делах о демократии не беспокойтесь, мы все решаем сами, ведите себя смирно, а то накажем", - сказал Сергей Лавров.

"Провозглашая свое "право" вмешиваться во внутренние дела других стран в интересах насаждения демократии в его понимании, Запад немедленно теряет интерес к разговору, как только мы предлагаем обсудить задачи демократизации международных отношений, включая отказ от высокомерия и готовность работать на основе общепризнанных принципов международного права, а не "правил", - продолжил министр.

Применение странами Запада своих правил взамен существующих инструментов международного права показывает, что они стремятся "действовать по понятиям" на мировой арене. "Прелесть западных "правил" - именно в отсутствии конкретики: как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно голословно заявляет о "нарушении правил" (предъявлять факты не станет) и объявляет о своем "праве наказывать нарушителя". То есть чем меньше конкретики, тем больше развязаны руки для произвола в интересах сдерживания конкурентов нечистоплотными методами. В России "лихих" 1990-х это называлось "действовать по понятиям", - говорится в статье.

По словам Сергея Лаврова, здравомыслящие политики в Европе и Америке понимают тупиковость такого бескомпромиссного курса. Они, хоть и пока не публично, начинают рассуждать прагматично, признавая, что в мире существует не одна цивилизация, что у России, Китая и других крупных держав есть своя тысячелетняя история, свои традиции, свои ценности, свой образ жизни, добавил глава МИД РФ.

"Бесперспективно ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать наличие других - по сравнению с западными - форм организации общества, принять как данность, уважать их, - указал Сергей Лавров. - Проблемы с теми же правами человека есть везде, но пора отказаться от позиции собственного превосходства: мол, мы на Западе сами с ними разберемся, потому что мы - демократии, а вы еще не доросли, вам надо помогать, чем мы и будем заниматься".

Запад не желает обсуждать вопросы обеспечения равенства и демократии на международной арене и боится вести открытый диалог c теми, кто представляет другие ценности и убеждения.

Сергей Лавров также отметил, что Запад хочет дать понять остальным странам, что будет действовать в международных делах как сочтет нужным и заставлять Россию и Китай следовать заданному им курсу.

Россия, по словам Лаврова, четко обозначила, что будет воспринимать политику США и Европы как новую данность и будет выстраивать работу в экономике и других сферах исходя из недопустимости зависимости от ненадежных партнеров. Однако на Западе, как отметил министр, все равно продолжали считать, что Москва в конечном счете "одумается" и ради материальных выгод пойдет на требуемые от нее уступки. "Подчеркну еще раз то, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин: односторонних уступок конца 1990-х с тех пор не было и никогда не будет. Хотите сотрудничать, вернуть свою упущенную выгоду и деловую репутацию - садитесь договариваться о шагах навстречу друг другу в поиске справедливых решений и компромиссов", - отмечается в статье.

"Западу принципиально важно понять, что такое мировоззрение прочно укоренилось в сознании российского народа, отражает взгляды подавляющего большинства граждан России", - заключил глава МИД России.-0-