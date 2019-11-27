Народная артистка России Галина Польских празднует юбилей

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке России Галине Польских сегодня исполняется 80 лет.

Галина Александровна родилась в Москве 27 ноября 1939 года. Ее детство не было безоблачным. Отец Александр погиб на фронте в начале Великой Отечественной войны. Мать воспитывала Галину и ее брата Виктора одна, а в 1947 году скончалась от туберкулеза. Дети оказались разлучены - Витю взяли на воспитание родители отца, а Галю стала опекать ее бабушка по материнской линии, переехавшая ради этого в Москву из Беларуси. Жили они бедно, в маленькой комнатушке в полуподвальном помещении. Бабушка с раннего возраста наставляла девочку, убеждала, что главная ее задача - получить образование, поэтому будущая актриса хорошо училась в школе, регулярно участвовала в конкурсах детской самодеятельности.

После получения аттестата Галина Польских поступила во ВГИК. Ее однокурсниками были ставшие впоследствии знаменитыми артисты Лидия Федосеева-Шукшина, Жанна Болотова, Николай Губенко и Сергей Никоненко. Еще в годы учебы она уже стала известной актрисой, сыграв в 1962 году роль Тани Сабанеевой в фильме Юлия Карасика "Дикая собака Динго" по одноименной повести Рувима Фраермана. Фильм с успехом прошел по экранам всей страны и даже выиграл Гран-при на международном кинофестивале в Италии. Потом в институте был дипломный спектакль "Братья Карамазовы", где Галина Польских заявила о себе уже как о сложившейся актрисе. Она великолепно сыграла роль Грушеньки, сложную и эмоционально насыщенную.

Окончив вуз в 1964 году, Галина Польских начала служить в Театре-студии киноактера. В том же году на Каннском фестивале зрители увидели ее в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", в котором актриса предстала перед зрителем в роли Алены. Как вспоминал потом режиссер, на пробах он изрядно поизводил Галину Польских: "Она пришла к нам блондинкой, но мне показалось, что ее нужно покрасить в темный цвет. Сказано - сделано. На следующий день я посмотрел на нее и решил: нет, светлый все-таки был лучше. Снова заставил перекраситься".

Снималась она в самых разных по жанру картинах. Это и фильм Григория Чухрая "Жили-были старик со старухой", и картина одесских кинематографистов "Ринг". Известный советский кинорежиссер Сергей Герасимов пригласил Галину Польских на роль Шуры Окаемовой в своем фильме "Журналист". Одним из самых любимых в стране фильмов с участием актрисы стал "По семейным обстоятельствам" режиссера Алексея Коренева.

В 1978 году Галина Польских за участие в киноэпопее "Фронт без флангов" (1974) и "Фронт за линией фронта" (1977) стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а через год ей присвоили звание народной артистки РСФСР. В 1983 году актриса приехала в Беларусь для съемок фильма "Белые росы" на "Беларусьфильме". В киноленте она сыграла Марусю, жену Василия Ходаса. По признанию критиков, у нее получился великолепный образ настоящей деревенской женщины. Во всех ролях и образах, сыгранных Галиной Александровной, есть чисто русская народная характерность, чувство самобытности и достоверности. Везде передает актриса и силу, и неизбывную нежность, и доброту женского сердца.

В 1990-е Галина Польских снималась в фильме совместного производства США и России "Три августовских дня ", который является попыткой реконструкции на экране событий, происходивших в августе 1991 года в Москве во время Августовского путча. Затем была роль в германо-российско-польском приключенческом сериале по мотивам произведений Джека Лондона "Аляска Кид", а в 1994 году - в "Петербургских тайнах". В 2000-х Галина Александровна играла разноплановые роли в таких известных сериалах, как "Леди бомж", "Моя прекрасная няня", "Дневник мамы первоклассника" и других. Сегодня в фильмографии актрисы более 160 работ. 11 ноября на одном из российских каналов состоялась премьера сериала "Хорошая жена", где Галина Польских играет роль Нины Ивановны, свекрови главной героини ленты Алисы. Этот фильм является адаптацией известного американского сериала The Good Wife.

У актрисы две дочери - Ирада, от первого брака с режиссером Фаиком Гасановым, и Мария, от второго брака с режиссером Александром Суриным. Со своим первым мужем Галина Польских познакомилась во ВГИКе. Однако их семейное счастье не было долгим: в 1965 году Фаик Гасанов трагически погиб в автокатастрофе под Ялтой - его сбила машина недалеко от киностудии, где он снимал свой фильм. Второй брак оказался неудачным и окончился разводом. Оставшись одна, актриса занималась воспитанием дочерей. Больше она замуж не вышла.

Сегодня Галина Польских продолжает играть в кино. А свободное время, когда нет съемок и поездок со спектаклями, Галина Александровна проводит на любимой даче, где занимается садоводством и читает классическую литературу.-0-